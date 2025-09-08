Icon Menü
Verkehr: Frontalcrash – Vier Menschen mindestens schwer verletzt

Verkehr

Frontalcrash – Vier Menschen mindestens schwer verletzt

Nach einem Frontalzusammenstoß bei Weil der Stadt sind vier Menschen schwer verletzt, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei sucht jetzt nach der Ursache des Unfalls.
Von dpa
    Auch ein Rettungshubschrauber war wegen des Unfalls im Einsatz. (Symbolbild)
    Auch ein Rettungshubschrauber war wegen des Unfalls im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

    Vier Menschen sind bei einem Unfall bei Weil der Stadt (Kreis Böblingen) mindestens schwer verletzt worden. Ein 84 Jahre alter Fahrer sei aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und daraufhin frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Der 84-Jährige sei dabei lebensgefährlich verletzt worden. Seine 80-jährige Beifahrerin, der 58 Jahre alte Fahrer des anderen Autos sowie seine 54-jährige Beifahrerin seien schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Es sei ein Schaden von rund 90.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

