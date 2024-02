Verkehr

vor 41 Min.

Frontalzusammenstoß: Falschfahrerin stirbt an Unfallstelle

Eine Falschfahrerin ist bei einer Frontalkollision auf der Bundestraße 33 in Offenburg (Ortenaukreis) am Donnerstag noch an der Unfallstelle gestorben.

Der Fahrer des anderen beteiligten Autos sei nach vorläufigen Erkenntnissen schwer verletzt worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Frau auf die falsche Spur gelangte, war noch völlig unklar. Genaueres zum Unfallhergang war ebenfalls bislang nicht bekannt. Die betroffene Fahrbahn Richtung Offenburg wurde voll gesperrt. In Fahrtrichtung Kinzigtal war am Donnerstagmittag nur eine von zwei Spuren befahrbar. PM Polizei (dpa)

