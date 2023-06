Fünf Menschen verletzt wegen Autounfalls beim Abbiegen

Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 312 bei Ochsenhausen (Kreis Biberach) verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Ein 56 Jahre alter Fahrer hatte am Freitagabend beim Linksabbiegen mit seinem Auto einen entgegenkommenden Wagen übersehen, in dem sich vier Menschen befanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die 43 Jahre alte Fahrerin, eine 8-Jährige und ein 13-Jähriger sowie der 56-Jährige wurden leicht verletzt. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher wurde den Angaben nach schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Einsatzkräfte brachten auch die anderen Verletzten in eine Klinik.

(dpa)