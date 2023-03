Kurzschluss legt S-Bahn-Verkehr in Stuttgart lahm

Ein durch eine gerissene Oberleitung verursachter Kurzschluss hat in Stuttgart den S-Bahn-Verkehr am Donnerstagmorgen stark beeinträchtigt.

Zwei Stunden lang fuhren nur vereinzelt S-Bahnen, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Erst am frühen Mittag kehrten die S-Bahnen langsam wieder in den regulären Takt zurück. Zuerst starteten die Linien S1, S2 und S3, hieß es. Auf den Linien der S4, S5 und S6 war jedoch auch zwei Stunden nach dem Vorfall kein normaler Verkehr möglich.

Laut der Sprecherin konnten zunächst die Haltestellen Feuerbach und Nordbahnhof nicht angefahren werden. "Reisende nach Stuttgart müssen in Zuffenhausen auf die Stadtbahn umsteigen", hieß es. Der Schaden an der gerissenen Oberleitung sei größer. Darum dürfte die Reparatur noch längere Zeit in Anspruch nehmen, teilte die Sprecherin mit.

(dpa)