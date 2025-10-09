Langer Stau auf A5 nach Unfall mit Kleintransporter

Nach einem Unfall mit einem Schwerverletzten ist die Autobahn 5 bei Hohberg (Ortenaukreis) gesperrt worden. Während der Rettungsarbeiten kam es zu einem langen Stau. Ein Mann war zuvor mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr konnte den Mann aus seinem Wagen befreien. Die Gründe für den Unfall am frühen Donnerstagmorgen seien derzeit noch unklar, teilte die Polizei mit. Nach rund zweieinhalb Stunden hatte sich der Stau aufgelöst.