Lkw-Unfall sorgt für Behinderungen auf der A5 Richtung Basel

Ein Unfall zwischen zwei Lkw hat am Freitag zu erheblichen Behinderungen auf der Autobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Achern und Appenweier (Ortenaukreis) geführt.

Die mittlere und die rechte Fahrspur in Richtung Basel mussten für die Bergung über Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Fahrzeuge seien am Morgen seitlich kollidiert, eines davon sei dann in einem angrenzenden Acker gelandet. Ein Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Die Sperrung sollte laut Polizei bis zum frühen Abend andauern.

(dpa)