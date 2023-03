Mann mit über drei Promille am Steuer erwischt

Ein schwer betrunkener Autofahrer ist in Münsingen (Kreis Reutlingen) aus dem Verkehr gezogen worden.

Der 58-Jährige hatte einen Alkoholwert "von deutlich über drei Promille", wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Alkoholfahne des Fahrers hätten die Beamten schon beim Herantreten an dessen Auto wahrgenommen, nachdem er zur Routinekontrolle angehalten wurde. Nach einem Atemalkoholtest und einer anschließenden Blutentnahme musste der Mann am Mittwoch seinen Führerschein aushändigen.

(dpa)