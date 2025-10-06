Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Massenkarambolage mit acht Autos auf der A5

Verkehr

Massenkarambolage mit acht Autos auf der A5

Ein Autofahrer bemerkt zu spät, dass der Wagen vor ihm bremst. Bei dem darauffolgenden Unfall werden mehrere Menschen verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Vier Menschen wurden bei dem Unfall auf der A5 verletzt.
    Vier Menschen wurden bei dem Unfall auf der A5 verletzt. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa

    Sieben Autos sind auf der Autobahn 5 bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) aufeinander aufgefahren. Drei Autofahrer in der Mitte hätten am Sonntag zwar noch rechtzeitig gebremst, doch seien ebenfalls durch einen Auffahrunfall aufeinander aufgeschoben worden, wie die Polizei mitteilte. Auslöser für den Unfall war ein 57 Jahre alter Autofahrer, der zu spät bemerkte, dass das Auto vor ihm bremste.

    Ausweichmanöver misslingt

    Ein 31-Jähriger versuchte noch mit seinem Wagen der Massenkarambolage auszuweichen. Beim Spurwechsel touchierte er aber den Angaben zufolge das Heck des letzten Wagens. Insgesamt erlitten vier Menschen im Alter zwischen 24 und 55 Jahren leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 96.000 Euro. Der betroffene Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe war für etwa sechs Stunden gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden