Verkehr: Mit 3,3 Promille am Steuer - Führerschein gültig?

Verkehr

Mit 3,3 Promille am Steuer - Führerschein gültig?

Mit 3,3 Promille Atemalkohol am Steuer: In Freudenstadt stoppt die Polizei einen Autofahrer. Beim anschließenden Atemalkoholtest ist der Wert recht hoch.
Von dpa
    |
    |
    |
    Ob der Mann einen gültigen Führerschein hat, ist noch unklar. (Symbolbild)
    Ob der Mann einen gültigen Führerschein hat, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist in Freudenstadt aus dem Verkehr gezogen worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,3 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der 31 Jahre alte Mann habe stark nach Alkohol gerochen.

    Ihn erwarte jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei müsse zudem noch ermitteln, ob der Mann einen gültigen Führerschein habe.

