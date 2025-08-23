Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Oedheim (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer habe ein weiteres Fahrzeug überholen wollen und dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Daraufhin sei das Auto frontal mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 59 Jahre alte Motorradfahrer sei noch am Unfallort gestorben. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

