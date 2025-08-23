Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Verkehr

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Ein Autofahrer setzt zum Überholen an - und übersieht dabei etwas Entscheidendes. Für einen Motorradfahrer endet der Unfall tödlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Mann ist den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle gestorben. (Symbolbild)
    Der Mann ist den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle gestorben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Oedheim (Landkreis Heilbronn) tödlich verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer habe ein weiteres Fahrzeug überholen wollen und dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Daraufhin sei das Auto frontal mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen. Der 59 Jahre alte Motorradfahrer sei noch am Unfallort gestorben. Der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden