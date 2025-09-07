Motorradfahrer kommt nach Kollision mit Auto ums Leben

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Landstraße bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) tödlich verletzt worden. Ein 90 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagnachmittag von einem Parkplatz nach links auf die Landstraße einbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Laut der Mitteilung der Polizei übersah der 90-Jährige demnach den 71 Jahre alten Motorradfahrer.

Trotz eines Ausweichmanövers habe der Motorradfahrer die Kollision nicht mehr verhindert. Der 71-Jährige sei mit großer Wucht in den vorderen Radlauf des Autos geprallt. Laut Polizei wurde er mit lebensbedrohlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Der 90-Jährige sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden belaufe sich auf etwa 20.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen werden, wie es hieß. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt.