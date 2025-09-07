Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Motorradfahrer prallt mit Heuwagen zusammen und stirbt

Verkehr

Motorradfahrer prallt mit Heuwagen zusammen und stirbt

Beim Überholen eines Traktors verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stößt mit einem Heuwagen zusammen. Er stirbt noch am Unfallort.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
    Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer wollte demnach einen Traktor überholen und sei dabei auf den Seitenstreifen gekommen. Daraufhin sei der Kradfahrer den Angaben zufolge ins Schleudern geraten und gegen den Anhänger des Traktors, einen Heuwagen, geprallt. Die betroffene Stelle der Kreisstraße war für rund vier Stunden gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden