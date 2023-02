Raser unter Drogen liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein vermutlich unter Drogen stehender Autofahrer hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Bayern und Baden-Württemberg geliefert und dabei auch zwei Streifenwagen gerammt.

Beamte wollten das Auto des 27-Jährigen bei Obernburg im unterfränkischen Landkreis Miltenberg kontrollieren, weil seine Nummernschilder zur Fahndung ausgeschrieben waren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Doch der Mann fuhr weiter.

Auf seiner Flucht rammte das Fahrzeug des 27-Jährigen am Sonntag mehrere Autos, inklusive zwei Streifenwagen in Wertheim (Main-Tauber-Kreis), die daraufhin die Verfolgung abbrechen mussten. Teilweise beschleunigte der Mann auf 140 Kilometer pro Stunde.

Er stoppte sein Auto schließlich in Triefenstein (Kreis Main-Spessart) und flüchtete zu Fuß in einen Wald, wo er von einem Polizeihundeführer entdeckt und festgenommen wurde. Weil sich sein Gesundheitszustand - wohl durch Rauschgifteinfluss - zunehmend verschlechterte, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)