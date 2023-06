Rund 15.000 Euro Schaden nach missglücktem Wendemanöver

Eine 57 Jahre alte Frau hat bei einem Wendemanöver Brems- und Gaspedal verwechselt und damit einen Schaden von rund 15.000 Euro angerichtet.

Wie die Polizei am Samstag berichtete, wollte die Fahrerin in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) an einer Kreuzung umdrehen, kam aufs falsche Pedal und prallte mit ihrem Wagen dann in eine Gartenhecke und gegen eine Hauswand. Sie wurde leicht verletzt. Das Auto war nach der Kollision vom Freitag nicht mehr fahrbereit.

(dpa)