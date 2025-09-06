Icon Menü
Verkehr: Unfall auf Autobahn 6 - ein Fahrstreifen gesperrt

Verkehr

Unfall auf Autobahn 6 - ein Fahrstreifen gesperrt

Nach einem Unfall auf der A6 bei Sankt Leon-Rot ist ein Fahrstreifen dicht. Noch ist vieles unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zunächst waren nur wenige Informationen über den Unfall auf der A6 bekannt. (Symbolbild)
    Zunächst waren nur wenige Informationen über den Unfall auf der A6 bekannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Unfall auf Autobahn 6 im Rhein-Neckar-Kreis sind am frühen Abend mindestens fünf Menschen leicht verletzt worden. Die Strecke wurde bei Sankt Leon-Rot teilweise gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei.

    Wie es zu dem Unfall kam und was genau passierte, war zunächst nicht klar. Die Polizei sowie der Rettungsdienst waren am frühen Abend noch vor Ort. Der rechte Fahrstreifen und die Standspur seien gesperrt, der Verkehr könne aber daran vorbeigeleitet werden, daher komme es nicht zu großen Verkehrsauswirkungen, sagte der Sprecher.

