Untersuchungshaftbefehl wegen tödlicher Alkoholfahrt

Gegen einen Mann, der alkoholisiert einen tödlichen Unfall auf der Autobahn 5 im Kreis Lörrach verursacht haben soll, ist ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden.

Der 29-Jährige sei mit seinem Wagen betrunken und mit hoher Geschwindigkeit einem Auto aufgefahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Dabei gerieten demnach beide Autos ins Schleudern, kamen von der Fahrbahn ab, durchbrachen einen Wildzaun und stoppten in einem Waldstück. Der 59 Jahre alte andere Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Der 29-Jährige und sein 21 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Ein vorläufiger Atemtest nach dem Unfall am Mittwoch ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Die Untersuchungshaft wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

