Vier Schwerverletzte nach Unfall: Autofahrer wohl betrunken

Vier Menschen sind bei einem Autounfall nahe Dornstetten (Kreis Freudenstatt) schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zum Freitag in einer Linkskurve von einer Landstraße ab und streifte in einem Wald mehrere Bäume.

Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer im Alter von 20 und 21 Jahren seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht. Die Polizei habe bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille festgestellt. Im Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Außerdem nahmen die Beamten ihm seinen Führerschein weg und stellten Strafanzeige.

