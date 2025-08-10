Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Verkehr: Von Autofahrer übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Verkehr

Von Autofahrer übersehen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Auto wendet auf der Straße. Ein heranfahrendes Motorrad versucht zu bremsen, doch der Fahrer stürzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sanitäter bringen den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Sanitäter bringen den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa

    Ein Motorradfahrer ist mit einem wendenden Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 27 Jahre alte Autofahrer habe bei seinem Wendemanöver in Sindelfingen (Kreis Böblingen) das Motorrad übersehen, teilte die Polizei mit. Mit einer Vollbremsung versuchte der 26-jährige Motorradfahrer demnach noch einen Unfall zu verhindern, doch er stürzte und rutschte gegen den Wagen. Ein Notarzt versorgte den gebrochenen Arm des Motorradfahrers und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden