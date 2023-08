Zivilstreife beobachtet Mann bei hochriskanten Fahrmanövern

Ein junger Mann hat auf einer Bundesstraße im Kreis Lörrach mit seinem Wagen hochriskante Fahrmanöver ausgeführt - unter der Beobachtung einer Zivilstreife.

Erst sei der 21-Jährige in seinem Auto an der Streife vorbeigerast, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Dann sei er damit dicht auf ein weiteres Fahrzeug aufgefahren und habe kurze Rechtslinksbewegungen gemacht.

Auf Höhe einer Kreuzung zwischen Schwörstadt und Rheinfelden überholte er das vor ihm fahrende Fahrzeug dann rechts, indem sein Auto auf dem rechten Einfädelungsstreifen daran vorbeiraste. Dabei fuhr der Mann laut Videomessung 52 km/h zu schnell. Ihn erwarten wegen des Vorfalls am Donnerstag nun 960 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

(dpa)