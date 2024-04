Zwei Frauen auf Bahngleis: Zug legt Schnellbremsung ein

Wegen zwei jungen Frauen in einem Karlsruher Gleisbereich hat der Fahrer einer Regionalbahn eine Schnellbremsung eingeleitet.

Der Zug sei kurz vor den 24- und 25-jährigen Frauen stehen geblieben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die zwei Fußgängerinnen waren nach eigenen Angaben am Samstag auf dem Weg zur S-Bahn-Station an und auf den Gleisen unterwegs gewesen. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren auf Bahnanlagen: Gleise dürfen demnach nur an dafür vorgesehenen Stellen wie Über- und Unterführungen sowie Treppen überquert werden. Zudem würden Züge fast lautlos fahren und daher häufig zu spät wahrgenommen werden. Weil sie bei einer Schnellbremsung nicht immer rechtzeitig zum Stillstand kämen, seien schwere oder tödliche Unfälle keine Seltenheit.

(dpa)