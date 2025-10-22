ADAC warnt: Lange Staus zum Ferienstart in Baden-Württemberg

Die Menschen in Baden-Württemberg müssen vor allem am kommenden Freitag (24. Oktober) auf den Straßen Baden-Württembergs mehr Zeit einplanen. Zum Beginn der Herbstferien am Wochenende rechnet der ADAC Württemberg landesweit mit dichtem Reiseverkehr und Staus.

Hohe Staugefahr am Freitag

Besonders staureich werde der Freitag (24. Oktober). «An diesem Tag erwarten wir eine hohe Staugefahr», sagte Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg. 2024 gab es am Freitag vor den Herbstferien (25. Oktober 2024) Staus mit einer Gesamtlänge von 551 Kilometer in Baden-Württemberg. Die Wartezeit summierte sich damals auf insgesamt 228 Stunden.

Am Wochenende vom 24. bis 26. Oktober belastet die Straßen zudem der Rückreiseverkehr aus anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, in denen die Herbstferien bereits wieder enden.

Weniger Staugefahr am Feiertag

Da Allerheiligen in diesem Jahr auf einen Samstag (1. November) fällt, erwartet der ADAC am Feiertag ein deutlich ruhigeres Verkehrsgeschehen. «Durch den Start der bayerischen Herbstferien könnte es jedoch am Freitag, 31. Oktober, auch in Baden-Württemberg etwas voller auf den Straßen werden», sagte Bach. Für den letzten Ferientag am 2. November rechnet der ADAC Experte mit stärkerem Rückreiseverkehr.

Vollsperrung auf der A8

Geduld wird am letzten Ferienwochenende auf der A8 im Bereich des Albaufstiegs, zwischen Mühlhausen und Merklingen, gefragt sein. Dort ist die Autobahn in Fahrtrichtung München von Freitag (31. Oktober) 21.00 Uhr bis Montag (3. November), 5.00 Uhr voll gesperrt. Notwendig ist die Sperrung für eine Erneuerung der Fahrbahn sowie Ausbesserungsarbeiten an Brücken und Geländern. Für den Fernverkehr gibt es eine großräumige Umfahrung ab dem Autobahnkreuz Weinsberg über die A6 und A7.

Das sind mögliche Stau-Hotspots

•A5 Heidelberg – Karlsruhe•A6 Mannheim – Heilbronn•A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte•A8 Karlsruhe – Stuttgart – München•A81 Heilbronn – Stuttgart