Auto nimmt Vorfahrt: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto in Oberndorf im Landkreis Rottweil lebensgefährlich verletzt worden.

Der Fahrer des Autos übersah den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer am Dienstagabend beim Einbiegen auf eine Landstraße, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte mit dem Auto zusammen und fing sofort Feuer. Der 22-Jährige landete auf dem Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus.

(dpa)