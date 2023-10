Verkehrsunfälle

Frontalcrash mit Lastwagen - Autofahrerin stirbt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag auf einer Landstraße in Tübingen mit ihrem Wagen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben.

Die 62-Jährige kam mit dem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision kam, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 64 Jahre alte Lastwagenfahrer stieß anschließend mit dem Lkw noch gegen ein weiteres Auto. Er wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schließlich von der Feuerwehr befreit. Mit leichten Verletzungen kam er in eine Klinik. Der 50 Jahre alte Fahrer des weiteren Autos blieb unverletzt. Die betroffene Landstraße 1208 war wegen der Bergung der Unfallstelle bis in den frühen Abend gesperrt. PM Polizei (dpa)

