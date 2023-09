Seniorin wird von Auto angefahren und stirbt

Eine 86-jährige Fußgängerin ist in Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) von einem Auto angefahren worden und später ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hatte die Seniorin übersehen und mit ihrem Fahrzeug gestreift, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fußgängerin sei gerade dabei gewesen, die Fahrbahn zu überqueren. Bei dem Unfall vergangenen Freitag sei die Seniorin gestürzt und danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Sonntag sei sie gestorben. Die genaue Unfallursache werde ermittelt.

(dpa)