Fahrschüler gerät bei Prüfungsfahrt in Unfall

Ausgerechnet während seiner Fahrprüfung ist ein 17-Jähriger am Bodensee in einen Unfall verwickelt worden und musste ins Krankenhaus.

Ein 19 Jahre alter Fahrer war am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl zu schnell in einer Kurve in Überlingen unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Dieser kollidierte der Mitteilung zufolge seitlich mit dem Fahrschulauto auf Prüfungsfahrt und anschließend frontal mit einem Kastenwagen.

Während dessen Fahrer und der Unfallverursacher laut Polizei unverletzt blieben, zogen sich die Beifahrerin des 19-Jährigen und die drei Menschen im Fahrschulauto leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Alle drei Fahrzeuge mussten den Angaben nach abgeschleppt werden. Ob der Fahrschüler seine Prüfung schon bestanden hatte oder diese wiederholen muss, vermochte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht zu sagen.

(dpa)