Fünf Verletzte bei Ausweichmanöver wegen Reh

Bei einem Ausweichmanöver wegen eines Rehs sind in Schwörstadt (Landkreis Lörrach) ein Autofahrer und seine vier Beifahrer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 18 Jahre alte Mann in der Nacht zum Sonntag einen Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden und wich mit seinem Fahrzeug aus. Der junge Mann kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh blieb unverletzt. Der Schaden beträgt rund 16 000 Euro.

(dpa)