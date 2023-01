Verkehrsunfall

vor 21 Min.

Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Friedrichshafen noch an der Unfallstelle gestorben.

Der 55-Jährige war auf der Landstraße nach Eriskirch unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er frontal mit einem 89-jährigen Autofahrer zusammen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Der Grund für den Zusammenstoß ist noch unklar. Mitteilung der Polizei (dpa)

