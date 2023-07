Motorradfahrer stürzt auf der A81 und stirbt

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Rottenburg (Kreis Tübingen) gestorben.

Er sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 66-Jährige hatte am Montag ein Fahrzeug vor ihm überholen wollen, war ins Schlingern geraten und gestürzt. Die genaue Ursache war zunächst unklar, andere Verkehrsteilnehmer waren den Angaben nach am Sturz nicht beteiligt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Autobahn war zwischenzeitlich in Richtung Stuttgart voll gesperrt.

(dpa)