VFB wohl bis zum Saisonende ohne Rechtsverteidiger Stenzel

Der VfB Stuttgart muss im Kampf um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga fortan ohne Pascal Stenzel auskommen. Der Rechtsverteidiger hat sich einen kleinen Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm zugezogen, wie die Schwaben am Montag mitteilten. Er falle damit voraussichtlich bis zum Saisonende aus.

Beim 0:2 bei Hertha BSC musste Stenzel am Sonntag nach 24 Minuten ausgewechselt werden. Die Stuttgarter befinden sich als Tabellen-16. bei nur noch drei ausstehenden Partien in akuter Abstiegsgefahr. Ihr Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz 15 beträgt vier Punkte.

