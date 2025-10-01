Icon Menü
Vermisstenfahndung: Polizei bekommt Hinweise zu vermissten Kindern aus Lahr

Vermisstenfahndung

Polizei bekommt Hinweise zu vermissten Kindern aus Lahr

Nach dem Verschwinden zweier Kinder aus dem Ortenaukreis prüfen die Ermittler erste Hinweise. Was bisher bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Zwei Kinder aus dem badischen Lahr werden vermisst und von der Polizei gesucht. (Symbolbild)
    Zwei Kinder aus dem badischen Lahr werden vermisst und von der Polizei gesucht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Auf der Suche nach zwei vermissten Kindern aus dem badischen Lahr (Ortenaukreis) sind erste Hinweise bei der Polizei eingegangen. Etwas Konkretes sei aber noch nicht dabei gewesen, sagte ein Sprecher.

    Der soziale Dienst der Kommune habe den fünfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Hintergründe dazu blieben zunächst unklar.

    Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen, hatte die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen, wie die Ermittler berichteten. Der Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

    Die Polizei hat im Internet eine Vermisstenfahndung mit Beschreibungen der Kinder und Fotos veröffentlicht. Hinweise nimmt die Offenburger Polizei unter der Nummer +49 781 212820 entgegen.

