Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Vermisstenfahndung: Polizei: Kinder aus Lahr dürften mit Mutter unterwegs sein

Vermisstenfahndung

Polizei: Kinder aus Lahr dürften mit Mutter unterwegs sein

Ein Junge und ein Mädchen sind verschwunden. Was bisher über den Fall bekannt ist - und wie die Polizei nach den Kindern sucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht weiter nach zwei vermissten Kindern aus Lahr. (Foto-Illustration)
    Die Polizei sucht weiter nach zwei vermissten Kindern aus Lahr. (Foto-Illustration) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Vor zwei Tagen veröffentlichte die Polizei eine offizielle Vermisstenfahndung - doch die beiden gesuchten Kinder aus dem badischen Lahr bleiben verschwunden. «Wir gehen davon aus, dass sie noch unterwegs sind mit der Mutter», sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Es gab demnach erste Hinweise, die aber bisher nichts Konkretes ergaben.

    Der soziale Dienst der Kommune im Ortenaukreis hatte den fünfjährigen Jungen und das siebenjährige Mädchen am 16. September wegen Kindesgefährdung in Obhut nehmen wollen. Hintergründe dazu blieben zunächst unklar.

    Doch die Mutter, ihr Lebensgefährte und die Kinder seien schon einen Tag zuvor nicht mehr auffindbar gewesen, hatte es am Dienstag geheißen. Angehörigen zufolge hatten sie die Wohnung in Lahr mit Gepäck verlassen. Der Aufenthaltsort sei nicht bekannt.

    Die Polizei veröffentlichte die Vermisstenfahndung im Internet - mit Beschreibungen der Kinder und Fotos. Hinweise nimmt die Offenburger Polizei unter der Nummer +49 781 212820 entgegen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden