Mann schlägt Taxifahrer und will dann sein Taxi stehlen

Ein 43-Jähriger soll am Sonntagmorgen in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) einen Taxifahrer angegriffen und versucht haben, dessen Fahrzeug zu stehlen. Der Mann wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Demnach soll der Tatverdächtige den Fahrer unter einem Vorwand aus dem Wagen gelockt, ihn geschlagen und zu Boden gebracht haben. Anschließend habe er versucht, das Taxi zu starten, was jedoch misslang. Der 43-Jährige flüchtete, wurde aber wenig später in der Nähe des Tatortes von der Polizei gestellt. Ein Haftrichter erließ am Montag Haftbefehl.