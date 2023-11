Fußgänger mutmaßlich gezielt angefahren

Ein Autofahrer soll in Stuttgart gezielt einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt haben.

Gegen den flüchtigen 25-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Verdächtige wurde seit der Tat Anfang Oktober noch nicht gefasst.

Der 31-jährige Fußgänger hatte die Fahrbahn in der Dunkelheit überquert. Der Autofahrer flüchtete früheren Angaben zufolge in Richtung der Autobahn 831. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Welche Erkenntnisse zum Verdacht des versuchten Tötungsdelikts führten, sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei nicht.

(dpa)