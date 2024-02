Nationalspieler Führich verlängert beim VfB Stuttgart

Die Schwaben binden einen ihrer Leistungsträger langfristig. Sportdirektor Wohlgemuth lobt den Offensivmann in höchsten Tönen.

Fußball-Nationalspieler Chris Führich hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Der Offensivmann sei einer der "wichtigsten Spieler" der Schwaben, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. "Er trainiert und spielt konstant auf einem sehr hohen Niveau." Die Verlängerung hatte sich abgezeichnet. Am Montag hatten mehrere Medien bereits von einem Durchbruch in den Vertragsverhandlungen berichtet.

Führich war im Sommer 2021 vom Zweitligisten SC Paderborn zum VfB gewechselt. In der laufenden Saison gehört der 26-Jährige zu den Leistungsträgern der Stuttgarter, die überraschend auf dem dritten Tabellenplatz liegen und am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum Landesduell beim SC Freiburg antreten. Vergangenen Oktober bestritt Führich sein erstes Länderspiel für die Nationalmannschaft.

(dpa)