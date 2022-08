Mislintat bestätigt Angebot für Kalajdzic: Aber nicht genug

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hat ein Angebot der Wolverhampton Wanderers für Torjäger Sasa Kalajdzic bestätigt, welches aber nicht hoch genug sei.

"Die Berater von ihm wissen ganz genau, worum es geht und das seit drei Monaten. Deswegen sind wir im Moment einfach noch ganz klar auf unserer Position", sagte Mislintat am Sonntag nach dem 0:0 der Schwaben beim 1. FC Köln bei DAZN. Laut Medien will der VfB 25 Millionen Euro. Das Angebot des englischen Premier-League-Clubs soll aber nur bei 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. Die Zahlen würden stimmen, sagte Mislintant.

Der Österreicher, der im Sommer schon mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war, stand am Sonntag nicht im Kader und offenbar vor einem Wechsel zu den Wanderers. Deshalb hatte er auf eigenen Wunsch schon am Samstag beim Abschlusstraining des schwäbischen Fußball-Bundesligisten gefehlt.

"Er sagte, er fühlt sich nicht zu 100 Prozent bereit in der aktuellen Situation. Wir akzeptieren das jetzt so und müssen schauen, was die nächsten vier, fünf Tage passiert", sagte Mislintat mit Blick auf das am 1. September endende Transferfenster.

(dpa)