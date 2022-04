Borna Sosa wieder zurück im Mannschaftstraining

Borna Sosa vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Adduktorenbeschwerden auskuriert.

Borna Sosa vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat seine Adduktorenbeschwerden auskuriert. Der Linksverteidiger kehrte am Dienstag nach Clubangaben wieder zurück ins Mannschaftstraining. Sosa hatte in der Länderspielpause trotz Nominierung nicht für die kroatische Nationalmannschaft spielen können. Auch beim 1:1 des VfB am vergangenen Samstag bei Arminia Bielefeld fehlte er im Aufgebot.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-802161/2 (dpa)