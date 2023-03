Guirassy-Comeback bei Spiel gegen Union unwahrscheinlich

Die Rückkehr von Torjäger Serhou Guirassy im Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim 1.

FC Union Berlin am 1. April scheint unwahrscheinlich. "Er merkt noch was", sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia nach dem 2:0 im Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim: "Wir müssen mal schauen, dass er kommende Woche vielleicht teilweise mal was mitmachen kann."

Guirassy hatte sich Anfang Februar beim 0:2 gegen Werder Bremen einen Sehnenanriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt seitdem aus. Trotz der Verletzung war Guirassy begleitet von einem Athletiktrainer des VfB zur Nationalmannschaft Guineas gereist. Der Stürmer und der Nationaltrainer hätten darum gebeten, dass Guirassy für die zwei wichtigen Spiele in der Qualifikation für den Afrika-Cup gegen Äthiopien die Mannschaft begleiten dürfe, sagte Labbadia.

Der VfB Stuttgart hat in der Offensive erhebliche Probleme, Guirassy soll im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga noch eine wichtige Rolle einnehmen. Mit sechs Saisontoren ist er erfolgreichster Torschütze des Tabellenletzten. Wann der Angreifer zurückkehren könne, sei aber schwierig zu sagen, meinte Labbadia.

(dpa)