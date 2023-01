Karazor im Trainingslager angekommen: Start mit Laufeinheit

Mit zwei Tagen Verspätung ist Mittelfeldspieler Atakan Karazor ins Training des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen.

Der 26-Jährige absolvierte im Trainingslager im spanischen Marbella wegen Beschwerden an der Achillessehne eine Laufeinheit, bestätigte ein Sprecher des Vereins am Mittwoch. Auch der in der WM-Pause zweimal operierte Chris Führich, Konstantinos Mavropanos, Samuele di Benedetto, Laurin Ulrich, Tanguy Coulibaly und Ömer Beyaz trainierten nur individuell oder setzten zum Teil ganz aus.

Wann WM-Fahrer Borna Sosa anreisen wird, steht noch nicht fest. Der Linksverteidiger, der beim Turnier in Katar mit Kroatien den dritten Platz belegt hatte, soll zunächst noch individuell arbeiten.

