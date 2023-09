"Traum für jeden Trainer": Hoeneß traut Anton Nationalelf zu

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß lobt seinen Abwehrchef Waldemar Anton in den höchsten Tönen. Er ist sicher, dass die Leistungen des 27-Jährigen auch außerhalb des Clubs registriert werden.

Trainer Sebastian Hoeneß vom Bundesligisten VfB Stuttgart traut seinem Kapitän Waldemar Anton perspektivisch eine Berufung in die Fußball-Nationalelf zu. "Grundsätzlich bringt er einige Komponenten mit, um dort als richtig guter Innenverteidiger auch im Vergleich zu anderen in Deutschland gesehen zu werden", sagte Hoeneß vor der Partie des VfB beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Anton sei "unermüdlich, ein Top-Profi, diszipliniert. Er gibt immer 100 Prozent. Das ist wirklich unglaublich." Der U21-Europameister von 2017 sei ein Teamplayer und "ein Traum für jeden Trainer."

Allerdings gebe es in Deutschland auch ein paar andere richtig gute Innenverteidiger. "Das dürfen wir nicht vergessen", meinte Hoeneß. Ohnehin entscheide das ausschließlich der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Elf des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) im kommenden Jahr zu einer erfolgreichen Heim-EM führen soll.

Aber "Waldi bringt konstant gute Leistungen", erklärte Hoeneß. "Und ich bin mir sicher, dass das auch über den VfB-Tellerrand hinaus gesehen wird, was dann aber nicht zwangsläufig zu einer Nominierung führen muss." Er könne sich aber vorstellen, dass der 27-jährige Anton beim DFB auf der einen oder anderen Liste stehe.

(dpa)