Mann wird unter Lastwagen eingeklemmt und stirbt

Ein Mann ist in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wohl unter einem Lastwagen eingeklemmt worden und gestorben.

Polizeiangaben zufolge hatte er augenscheinlich an der defekten Zugmaschine etwas reparieren wollen. Das Fahrzeug aus Polen war am Dienstagmorgen in einem Wohngebiet liegengeblieben. Ein Zeuge hatte den Mann unter dem Lastwagen gesehen und den Notruf alarmiert. Laut Polizei soll der Mann wohl zwischen die Zwillingsreifen des Aufliegers geraten und eingeklemmt worden sein. Sie geht von einem Arbeitsunfall aus. Ein Gutachter soll den genauen Hergang klären. Zuvor hatte der "Schwarzwälder Bote" berichtet.

(dpa)