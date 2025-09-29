Polizei ermittelt nach Attacke auf Lederhose

Man muss es wohl nicht verstehen: Ein 47-Jähriger soll auf dem Heimweg vom Cannstatter Wasen in Stuttgart so heftig an der Lederhose eines anderen Volksfestbesuchers gezerrt haben, dass die Hose riss. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll der Mann beim Einsteigen in die S-Bahn in Bad Cannstatt an der Tracht des 40-Jährigen gezogen haben. Offenbar ohne erkennbaren Grund, hieß es von den Beamten.

Die Hosenträger seien bei der Attacke in der Menschenmenge gerissen, eine Seite der Lederhose sei aufgerissen, sagte ein Bundespolizeisprecher. Die Beamten trafen den mit zwei Promille stark alkoholisierten Verdächtigen in der Nacht auf Samstag noch am Tatort an. Gegen ihn wird laut Mitteilung jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der Cannstatter Wasen im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt gilt nach dem Münchner Oktoberfest als das zweitgrößte Volksfest in Deutschland.