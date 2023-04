Bongaerts verlängert bei Stuttgarter Volleyballerinnen

Die niederländische Nationalspielerin Britt Bongaerts wird auch in der kommenden Saison für die Bundesliga-Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart auflaufen.

Das teilte der Club am Freitag mit. "Britt hat sich in Stuttgart sehr schnell eingelebt und passt perfekt in die Mannschaft", sagte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema über die 26-Jährige. "Für mich ist sie eine der talentiertesten Zuspielerinnen in Europa", ergänzte Trainer Tore Aleksandersen. Bongaerts war vergangenen Sommer aus Italien zu den Stuttgarterinnen gewechselt, die erneut in den Finals um die deutsche Meisterschaft stehen.

(dpa)