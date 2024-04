Friedrichshafener Volleyballer erreichen erneut das Finale

Der VfB kämpft sich doch noch in die Endspiele gegen seinen Dauerrivalen aus Berlin. Im fünften Duell der packenden Halbfinal-Serie gegen Giesen jubelt am Ende erstmals die Auswärtsmannschaft.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihre Aufholjagd gekrönt und erneut das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Das Team des zum Saisonende scheidenden Trainers Mark Lebedew gewann die entscheidende fünfte Partie der Halbfinal-Serie bei den Giesen Grizzlys am Mittwoch mit 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:22).

"Je öfter du in einer gegnerischen Halle spielst, desto kleiner wird der Heimvorteil für die Gastgeber", hatte Lebedew vor dem Showdown in Hildesheim gesagt. Tatsächlich gelang seiner Mannschaft der erste Auswärtssieg in der packenden Serie zwischen den beiden Clubs - und damit nach einem 1:2-Rückstand noch die Wende.

In den Endspielen treffen die Friedrichshafener einmal mehr auf ihren langjährigen Rivalen, den Titelverteidiger Berlin Volleys.

(dpa)