Gesundheit: Stuttgarts Rivers nicht mehr Kapitänin

Die amerikanische Topspielerin Krystal Rivers gibt ihr Kapitänsamt bei den Bundesliga-Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart aus gesundheitlichen Gründen an die Spanierin Maria Segura Palleres ab.

Das teilte der Club am Montag mit. "Wir haben gemeinsam mit Krystal entschieden, dass sie sich in der jetzt laufenden Saison voll und ganz auf sich, ihre Gesundheit und Volleyball konzentriert und das Amt der Kapitänin abgibt", sagte Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema. "Damit wollen wir versuchen, dass Krystal für uns noch so lange wie möglich auf dem höchsten Niveau spielen kann und wir mit ihr gemeinsam weitere Erfolge feiern können."

Sie sei "an einem Punkt angelangt, an dem meine Gesundheit mich veranlasst hat, meine Rolle in der Mannschaft zu überdenken. Ich kann nicht länger sowohl meine Pflichten als Kapitänin erfüllen, als auch die Energie aufrechterhalten, die nötig ist, um auf höchstem Niveau zu spielen", sagte Rivers. Die 28 Jahre alte Diagonalangreiferin kam mit dem Tethered-Spinal-Cord-Syndrom zur Welt und musste in ihrer Jugend zahlreiche Optionen über sich ergehen lassen. 2014 erhielt sie eine Krebsdiagnose.

