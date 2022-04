Vincic bleibt bei Volleyball-Bundesligist Friedrichshafen

Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat den Vertrag mit Dejan Vincic verlängert.

Der Kapitän werde in seine dritte Saison mit dem Club vom Bodensee gehen, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Zum Abschluss dieser Saison will der 35-Jährige mit dem Verein deutscher Meister werden. Die Finalserie beginnt am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei den Berlin Recycling Volleys.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-896123/2 (dpa)