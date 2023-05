Erkrankter Trainer begleitet Stuttgarts Volleyballerinnen

Trainer Tore Aleksandersen begleitet die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart trotz einer schweren Krebserkrankung nach Potsdam zum möglicherweise entscheidenden vierten Playoff-Finalspiel um die deutsche Meisterschaft.

"Er ist dabei, um die Mannschaft zu unterstützen", sagte die Sportdirektorin Kim Renkema am Freitag. Betreut werde das Team um die Diagonalangreiferin Krystal Rivers jedoch weiterhin von Co-Trainer Faruk Feray. Aleksandersen werde das Spiel aber in der MBS Arena verfolgen, erklärte Renkema.

Nach bisher drei Begegnungen mit dem SC Potsdam in der Serie "Best-of-Five" führt der Titelverteidiger vor der Partie am Samstag (17.00 Uhr/Sport1) mit 2:1 Siegen und könnte die Meisterschaft vor den Toren Berlins mit einem weiteren Erfolg perfekt machen. Dann könnten die Stuttgarterinnen gemeinsam mit Aleksandersen, der an Prostatakrebs leidet, feiern. In den Playoffs nach der Hauptrunde ist der Norweger auswärts bisher nicht dabei gewesen.

Auf ein fünftes Finalspiel, das bereits am kommenden Montag in Stuttgart stattfinden würde, würde der Verein auch wegen der zu kurzen Pause gerne verzichten. Man werde daher "alles reinwerfen", um den Titel bereits in Potsdam klarzumachen.

(dpa)