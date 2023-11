Europapokal-Niederlage für Stuttgarts Volleyballerinnen

Die deutschen Volleyball-Meisterinnen von Allianz MTV Stuttgart haben einen erfolgreichen Start in die Champions League verpasst.

Das Team verlor am Dienstagabend trotz zweimaliger Satz-Führung noch mit 2:3 (25:23, 24:26, 25:17, 23:25, 12:15) bei PGE Rysice Rzeszów und hat die Ausgangslage in der Gruppenphase damit verschlechtert. Neben Stuttgart und Rzeszów spielen auch der italienische Vertreter Imoco Volley Conegliano sowie Belgiens Asterix Avo in der Vierergruppe mit. Conegliano gewann am Dienstagabend mit 3:0 und ist in der kommenden Woche zu Gast in Stuttgart.

(dpa)