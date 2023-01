Volleyball

Friedrichshafen spielt Champions-League-Playoffs in Neu-Ulm

Cheftrainer Mark Lebedew von VfB Friedrichshafen feuert sein Team an.

Die Bundesliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen werden ihr Playoff-Heimspiel in der Champions League in der ratiopharm Arena in Neu-Ulm bestreiten.

Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Die neue Spielstätte der Friedrichshafener am Bodensee-Airport entspreche nicht den internationalen Anforderungen, hieß es in der Mitteilung. Das Team von Trainer Mark Lebedew trifft nach der erfolgreichen Gruppenphase in der Königsklasse auf den französischen Verein Tours VB. Das Playoff-Hinspiel soll am 8. Februar auswärts, das Rückspiel am 15. Februar zuhause stattfinden. Diese Termine muss der europäische Volleyballverband allerdings noch bestätigen. Spielplan VfB Friedrichshafen

