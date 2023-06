Friedrichshafener verpflichten kanadisches College-Talent

Der VfB Friedrichshafen gibt dem kanadischen College-Volleyballer Jackson Young eine Bewährungschance.

Der 22 Jahre alte Außenangreifer wechselt von der Nipissing University aus Kanada an den Bodensee und erhielt einen Vertrag für zwei Jahre. "Der Schritt in die Bundesliga ist ein sehr großer für mich", sagte Young in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag.

(dpa)