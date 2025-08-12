Icon Menü
Von Fahrbahn abgekommen: Wespe fliegt unter Brille von Autofahrerin - Unfall

Wespe fliegt unter Brille von Autofahrerin - Unfall

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto in Heidelberg unterwegs. Dann fliegt eine Wespe unter ihre Brille und sie lässt das Lenkrad los, um das Tier loszuwerden.
Von dpa
    Eine Wespe löste den Unfall am Montagabend aus. (Symbolbild)
    Eine Wespe löste den Unfall am Montagabend aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Eine Wespe ist unter die Brille einer Autofahrerin geflogen und hat dadurch einen Unfall in Heidelberg ausgelöst. Die 74-jährige Frau griff sich reflexartig ihre Brille, um das Tier zu vertreiben, wie die Polizei mitteilte. Dafür ließ sie am Montagabend allerdings ihr Lenkrad los und kam von der Fahrbahn ab. Ihr Auto streifte dann einen Zaun und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt.

